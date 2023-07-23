Президент подчеркнул, что никакого оправдания российскому злу быть не может.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ракетные удары российских оккупантов по Одессе и заверил, что обязательно будет ответ.

"Ракеты против мирных городов, против жилых домов, собора... Никакого оправдания русскому злу быть не может. Как и всегда, это зло проигрывает. И за Одессу обязательно будет ответ российским террористам. Они почувствуют этот ответ", - заявил Зеленский.

По его словам, всем, кто пострадал от этой очередной террористической атаки, оказывается помощь и поблагодарил всех, кто помогает людям.

"Мы пройдем через это. Мы вернем мир. И для этого надо одержать победу над российским злом", - подчеркнул президент.

Война в Украине - ракетный террор России

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью российские захватчики совершили очередной ракетный удар по Одессе и области. Пострадали люди. Повреждены жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры и разрушены Спасо-Преображенский кафедральный собор УПЦ МП.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что главная цель ракетных атак россиян по Одессе - это попытка полностью изолировать выход Украины к Черному морю, нейтрализовать международные усилия по восстановлению функционирования "зернового коридора".

По его словам, таким образом Кремль планирует создать искусственные условия угроз голода, прежде всего для стран Африки, и повышения уровня миграционных опасностей для Европы.

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