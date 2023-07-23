По словам секретаря СНБО, это попытка полностью изолировать выход Украины к Черному морю.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов объяснил цель ракетных атак россиян по Одессе области и заверил, что Украина понимает эти намерения и должным образом отреагирует.

Как отметил Данилов, главная цель ракетных атак россиян на Одессу и регион - это попытка полностью изолировать выход Украины к Черному морю, а через акт запугивания предотвратить и нейтрализовать международные усилия по восстановлению функционирования "зернового коридора".

"По кремлевскому плану должны быть созданы искусственные условия угроз голода прежде всего для стран Африки, и повышение уровня миграционных опасностей для Европы. Россияне ожидают, что путем шантажа заставят Запад к переговорам и принятию путинского "зернового ультиматума" - возобновлению экспорта российского аммиака, снятию части санкций и других ограничений", - заявил он.

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В свою очередь, как отметил Данилов, уничтожение украинской инфраструктуры, обеспечивающей функционирование "зернового коридора", должно сделать мир зависимым от российского зерна и их логистики и возможностей.

"План - поставить мир на колени и сделать Россию уникальным зерновым поставщиком. После провала идеи "энергетической сверхдержавы" Путин хочет стать "зерновой сверхимперией". Украина понимает и осведомлена об этих намерениях, должным образом отреагирует и прежде всего в полной мере ответит на убийства и разрушения. Мир и Запад должны проявить твердость и незыблемость, и дать свой достойный ответ кремлевской крысе, который должен заключаться в полноценном восстановлении функционирования украинского "зернового коридора" под гарантии международной безопасности", - подчеркнул секретарь СНБО.

Война в Украине - российский террор

Как сообщал УНИАН, ранее Россия отказалась продлевать зерновое соглашение и заявила, что отныне не может дать гарантий безопасности для судоходства в акватории Черного моря.

Президент Владимир Зеленский поручил подготовить комплекс действий для продолжения работы "зернового коридора" и наработать аналогичные дипломатические шаги.

Россияне атаковали Одессу и область. В частности, сегодня ночью российские захватчики совершили очередной ракетный удар по Одесской области. Есть раненые и погибший. Разрушено Спасо-Преображенский кафедральный собор.

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