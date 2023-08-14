Спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый рассказал об очередных потерях российских оккупантов на восточном направлении.
Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о ситуации на Лимано-Купянском направлении и ходе боевых действий там.
"Враг концентрирует там усилия, подтягивает резервы, максимально использует свои ударные средства, авиацию и артиллерию. За эти сутки, в частности он совершил 521 обстрел наших позиций всеми видами артиллерийского поражения: от минометов до реактивных систем залпового огня", - рассказал Череватый.
Кроме того захватчики совершили семь авианалетов, произошло 11 боестолкновений, но не добились успеха. Во время отражения вражеских атак 34 оккупанта были уничтожены, 95 получили ранения, двое были взяты в плен. Также была уничтожена техника российских оккупантов, в том числе четыре боевые машины пехоты, два миномета и гаубица.
Что касается динамики атак россиян на Купянском направлении и в целом на Лимано-Купянском, Череватый отметил, что "сегодня они снова определенную эскалацию немного подняли".
"Сейчас снова проводится нашими Силами обороны такая соответствующая воспитательная работа с ними благодаря реактивным системам залпового огня, артиллерии, авиации нашей... Я думаю, что опять у них снизятся эти возможности. Это такой перманентный процесс пока на этом направлении", - сказал он и добавил, что на этом направлении" горячо", но контролируемо.
Кроме того, говоря о ситуации на Бахмутском направлении, спикер рассказал, что там враг мощно задействует все свои резервы, в первую очередь, артиллерию.
"593 раза бил по нашим позициям артиллерией, два авианалета совершил. Произошло шесть боестолкновений, во время которых мы уничтожили 42 оккупантов", - сообщил Череватый и добавил, что ряд оккупантов также были ранены, а двое взяты в плен.
Также уничтожено было два вражеских танка, три бронированных автомобиля, боевую машину пехоты, противотанковый ракетный комплекс и два беспилотника.
Что касается количества оккупационных войск на этом направлении, представитель отметил, что у них сейчас происходит активная ротационная фаза из-за мощных ежедневных потерь. Кроме того, Череватый рассказал, как Силы обороны Украины разбили колонну российских танков "прорыв" под Бахмутом
"По предварительной информации, военнослужащие легендарной 92-й бригады сначала дистанционно заминировали это направление и колонна вражеской бронетехники подорвалась. А потом ее филигранно добили артиллерией", - отметил спикер.
Он добавил, что предварительно речь идет о пяти бронемашинах, из которых два новейших танка Т-90, боевая машина пехоты, боевая машина десанта и легкий бронированный артиллерийский тягач. По его словам, танки "Прорыв" встречаются редко.
"Нет. Больше всего встречаются их стандартный танк довольно старой модели, правда несколько модернизированный, - это Т-72. По ежедневным сводкам, больше всего их уничтожается. Иногда старые модели 60-х годов, Т-62. И гораздо реже Т-80, Т-90", - подытожил Череватый.
Ситуация на восточном фронте
Как сообщал УНИАН, накануне Череватый заявил, что Силы обороны Украины продолжают удерживать инициативу на Бахмутском направлении и за сутки уничтожили там 43 оккупанта.
На Лимано-Купянском направлении, отметил он, российские захватчики и в дальнейшем пытаются атаковать украинских военных.
Кроме того, ВСУ имели успехи вблизи Старомайорского и в Урожайном. Сейчас ВСУ закрепляются на занятых рубежах.