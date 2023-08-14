Он также рассказал, какие именно танки российских захватчиков чаще всего встречаются на этом направлении.

Спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый рассказал об очередных потерях российских оккупантов на восточном направлении.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о ситуации на Лимано-Купянском направлении и ходе боевых действий там.

"Враг концентрирует там усилия, подтягивает резервы, максимально использует свои ударные средства, авиацию и артиллерию. За эти сутки, в частности он совершил 521 обстрел наших позиций всеми видами артиллерийского поражения: от минометов до реактивных систем залпового огня", - рассказал Череватый.

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Кроме того захватчики совершили семь авианалетов, произошло 11 боестолкновений, но не добились успеха. Во время отражения вражеских атак 34 оккупанта были уничтожены, 95 получили ранения, двое были взяты в плен. Также была уничтожена техника российских оккупантов, в том числе четыре боевые машины пехоты, два миномета и гаубица.

Что касается динамики атак россиян на Купянском направлении и в целом на Лимано-Купянском, Череватый отметил, что "сегодня они снова определенную эскалацию немного подняли".

"Сейчас снова проводится нашими Силами обороны такая соответствующая воспитательная работа с ними благодаря реактивным системам залпового огня, артиллерии, авиации нашей... Я думаю, что опять у них снизятся эти возможности. Это такой перманентный процесс пока на этом направлении", - сказал он и добавил, что на этом направлении" горячо", но контролируемо.

Кроме того, говоря о ситуации на Бахмутском направлении, спикер рассказал, что там враг мощно задействует все свои резервы, в первую очередь, артиллерию.

"593 раза бил по нашим позициям артиллерией, два авианалета совершил. Произошло шесть боестолкновений, во время которых мы уничтожили 42 оккупантов", - сообщил Череватый и добавил, что ряд оккупантов также были ранены, а двое взяты в плен.

Также уничтожено было два вражеских танка, три бронированных автомобиля, боевую машину пехоты, противотанковый ракетный комплекс и два беспилотника.

Что касается количества оккупационных войск на этом направлении, представитель отметил, что у них сейчас происходит активная ротационная фаза из-за мощных ежедневных потерь. Кроме того, Череватый рассказал, как Силы обороны Украины разбили колонну российских танков "прорыв" под Бахмутом

"По предварительной информации, военнослужащие легендарной 92-й бригады сначала дистанционно заминировали это направление и колонна вражеской бронетехники подорвалась. А потом ее филигранно добили артиллерией", - отметил спикер.

Он добавил, что предварительно речь идет о пяти бронемашинах, из которых два новейших танка Т-90, боевая машина пехоты, боевая машина десанта и легкий бронированный артиллерийский тягач. По его словам, танки "Прорыв" встречаются редко.

"Нет. Больше всего встречаются их стандартный танк довольно старой модели, правда несколько модернизированный, - это Т-72. По ежедневным сводкам, больше всего их уничтожается. Иногда старые модели 60-х годов, Т-62. И гораздо реже Т-80, Т-90", - подытожил Череватый.

Ситуация на восточном фронте

Как сообщал УНИАН, накануне Череватый заявил, что Силы обороны Украины продолжают удерживать инициативу на Бахмутском направлении и за сутки уничтожили там 43 оккупанта.

На Лимано-Купянском направлении, отметил он, российские захватчики и в дальнейшем пытаются атаковать украинских военных.

Кроме того, ВСУ имели успехи вблизи Старомайорского и в Урожайном. Сейчас ВСУ закрепляются на занятых рубежах.

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