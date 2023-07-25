Нужны современные западные средства ПВО, чтобы им противоборствовать.

Противокорабельные ракеты "Оникс", которые российские военные в последнее время начали активно применять для обстрелов Одесского региона, являются очень сложной целью для противовоздушной обороны Украины. Об этом военный эксперт Роман Свитан рассказал в эфире 24 канала.

"Очень хорошая ракета, она ещё в Советском Союзе начиналась разрабатываться. Очень хороший двигатель, который в основном работает на больших скоростях. Это прямоточный "движок", там не двигатель в прямом смысле слова, а камера сгорания, которая использует законы аэродинамики, сужение, уменьшение давления, впрыск топлива. Используется простой керосин, он горит, как в форсажной камере в турбореактивном двигателе", - сказал он.

По словам эксперта, двигатель этой ракеты является по сути большой форсажной камерой, но для неё надо очень большая скорость, потому стартовый ускоритель поднимает её на высоту 14 километров.

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"После этого пороховой ускоритель разгоняет до скорости в 3 Маха, а уже далее эффективно включается сам прямоточный двигатель, и дальше ракета со скоростью 2-3 маха уходит на цель, опускается на высоту 10 метров над уровнем моря, там очень хороший стоит радиовысотомер, и держит высоту до удара", - сказал он.

Все эти характеристики делают "Ониксы" сложной целью, но и эти ракеты можно сбивать, уверен Свитан.

"Уничтожать эти ракеты очень сложно при подходе к цели, а в основном их только заметно, когда они выходят на цель. Здесь нужна противоракета со скоростью больше, чем сам "Оникс", скорость должна быть в 2-3 Маха, это в основном ракета Aster 30 в SAMP/T, том ЗРК, который нам передали французы и итальянцы, либо такие же противоракеты Patriot", - сказал он.

Также ракеты можно уничтожить на земле – на базе хранения.

"Причём даже взрыв рядом выводит ракету из строя и её уже никто запускать не будет до полной ликвидации либо переборки. Сначала надо вычислить, где эти "Ониксы" находятся. "Будановцы" в этом смысле молодцы, они буквально каждую ракету могут отследить, а дальше туда, где они начинают базироваться, туда приходит Storm Shadow или другой аппарат и уничтожает", - сказал он.

Россия атакует Одессу "Ониксами"

Напомним, Россия после приостановки своего участия в "зерновой сделке" практически ежедневно терроризирует Одесскую область, обстреливая портовую инфраструктуру и агропредприятия. Среди прочего оккупанты используют ракеты "Оникс".

Представитель Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отмечает, что эти ракеты летят низко и быстро, поэтому их трудно обнаруживать и сбивать.

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