В ОП отмечают, что план насчитывает пять важных пунктов.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объявил о "специальной военной контроперации" Украины.

Об этом он отметил в Twitter.

По его словам, контроперация Украины состоит из пяти важных пунктов.

"Специальная военная контроперация обязательно достигнет своих целей. 1. Изгнание России из Украины. 2. Ликвидация криминальных анклавов и серых зон. 3. Демилитаризация РФ. 4. Уничтожение репутации "империи зла". 5. Превращение России в изолированный "лагерь для своих", - отметил Подоляк, сделав отсылку к традиционным заявлениям россиян об "обязательном достижение целей спецоперации в Украине".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия поможет народу Украины избавиться от "антинародного и антиисторического режима". Он также отметил, что Россия якобы готова к переговорам с Киевом.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил министру иностранных дел России Сергею Лаврову на слова о намерении РФ в войне свергнуть в Украине "антинародный режим".

"Классическая Российская шизофрения: утром заявляешь, что Москва стремится к переговорам, а уже вечером - что твоя цель - "избавиться от антинародного киевского режима". И это говорит субъект, представляющий страну-варвара, которая без всяких причин вторглась на чужую территорию и максимально жестоко убивает украинцев", - заявил тогда Подоляк.

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