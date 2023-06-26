Цель миссии – провести подготовку до 30 тысяч украинских военнослужащих

В рамках тренировочной миссии для украинских военнослужащих (EUMAM) в Европейском Союзе уже прошли подготовку 24 тысячи защитников. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Хорошие новости о миссии по вопросам военной помощи: уже 24 тысяч украинских солдат прошли обучение в рамках этой миссии", – приводит его заявление на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел Евросоюза в Люксембурге "Европейская правда".

Отмечается, что цель миссии – провести подготовку до 30 тысяч украинских военнослужащих. Тренировки проходят в центрах, расположенных в странах-членах ЕС.

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"И, безусловно, цель в 30 тысяч до конца года будет достигнута задолго до конца года", – подчеркнул Боррель.

Подготовка украинских военных за рубежом

26 июня правительство Дании сообщило о начале обучения украинских пилотов на истребителях F-16. Отмечается, что на подготовку понадобится около 8 месяцев.

15 июня председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что благодаря усилиям международных союзников и партнеров учения прошли почти 60 тысяч украинских солдат. Их готовили для текущих операций по освобождению оккупированных украинских территорий.

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