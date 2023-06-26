В Минобороны Дании отметили, что украинским летчикам понадобится около 8 месяцев для обучения.

Министерство обороны Дании решило снять с вооружения истребители F-16 в 2025 году, то есть на два года раньше запланированного срока.

Исполняющий обязанности министра обороны Троельс Лунд Поульсен отметил, что этот шаг приблизит передачу истребителей Украине, передает DR. Поульсен уточнил, что снятие с вооружения F-16 стало возможным из-за ускоренного взятия на вооружение истребителей F-35, которые придут им на замену.

"Мы можем ввести в эксплуатацию F-35 раньше, чем планировалось. Сейчас находимся в ситуации, когда F-16 могут быть сняты с вооружения раньше", – пояснил ситуацию Поульсен.

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При этом он отметил, что украинским летчикам понадобится около 8 месяцев для обучения, прежде чем передача самолетов F-16 от Дании станет реальностью.

Истребители F-16 для Украины

Тема истребителей для Украины обсуждается уже давно, но если сначала западные партнеры не воспринимали это всерьез, то сейчас ситуация изменилась с точностью до наоборот.

Украине удалось создать "коалицию истребителей" из стран, которые согласились предоставить ВСУ F-16. Эту коалицию возглавляет Дания.

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