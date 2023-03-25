Противник много раз открывал огонь из реактивных систем залпового огня, отметили в Генштабе.

Российские оккупанты за текущие сутки, 25 марта, нанесли 23 авиационных удара, а также один ракетный удар.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины в соцсети Facebook. "В течение суток противник нанес один ракетный и 23 авиационных удара, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов", - отметили в Генштабе.

Кроме того, высокой остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины.

Видео дня

Ранее сегодня стало известно, что россияне в Донецкой области обстреляли из артиллерии два города - Торецк и Часов Яр, погибли женщина и гражданский мужчина.

Ситуация на фронтах в Украине - сейчас это стоит знать

Вечером 25 марта Генштаб ВСУ сообщил, что россияне стали атаковать украинской воинов не на 5, а на 4 направлениях. По данным Генштаба, наши защитники сегодня отразили атаки противника на Авдеевском, Бахмутском, Марьинском и Лиманском направлениях. Стоит отметить, что противники ранее атаковали Силы обороны и на Шахтерском направлении.

Оккупанты на нашей земле несут очень серьезные потери. Вражеские потери в Украине уже приближаются к новой "психологической отметке" - 170 тысяч противников.

Вас также могут заинтересовать новости: