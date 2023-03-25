Из-за захватчиков, в частности, погибла женщина, отметил глава Офиса президента.

Российские захватчики обстреляли из артиллерии города Часов Яр и Торецк в Донецкой области.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram. "Россияне обстреляли Часов Яр и Торецк из артиллерии", - сообщил Ермак.

Руководитель ОП добавил, что в городе Часов Яр погиб гражданский мужчина, а в Торецке террористы убили женщину.

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Ситуация в Донецкой области во время войны с РФ - что сегодня надо знать

Россияне уже длительное время пытаются захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей. Враг воюет не только против защитников Украины - противники коварно атакуют мирные населенные пункты. Из-за вражеских обстрелов на Донбассе уже есть очень много разрушений, пострадавших и жертв.

Стоит отметить, что количество людей, которые стали жертвами противников в Мариуполе, пока невозможно установить. Украинская сторона сообщала, что погибших десятки тысяч.

25 марта стало известно, что враги ударили ракетами по центру Краматорска и промзоне города, были повреждены, в частности, восемь многоэтажек.

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