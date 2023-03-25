Украинские военные с 23 февраля 2022 ликвидировали почти 170 тысяч оккупантов / фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Украинские военные с начала полномасштабного вторжения ликвидировали почти 170 тысяч российских оккупантов. За минувшие сутки, 24 марта, защитники Украины "расфасовали по пакетам" еще около 720 россиян.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что общие потери армии России с 24 февраля 2022 года по 25 марта 2023 года ориентировочно составили:

  • танки - 3 580 танков (6 за сутки);
  • боевые бронированные машины - 6 932 (11 за сутки);
  • артиллерийские системы - 2 623 (7 за сутки);
  • РСЗВО - 520 (9 за сутки);
  • средства противовоздушной обороны - 276;
  • самолеты / вертолеты - 305 / 291 (1 за сутки);
  • беспилотники оперативно-тактического уровня - 2 214 (6 в сутки);
  • крылатые ракеты - 911;
  • корабли / катера - 18;
  • автомобильная техника и автоцистерны - 5 483 единицы (19 за сутки);
  • специальная техника - 279 единиц (2 за сутки).
Общие боевые потери россиян в Украине по состоянию на 25 марта / инфографика УНИАН

Ситуация на фронте по состоянию на 25 марта - что известно

По данным Генштаба ВСУ, за сутки украинские воины отбили 59 атак россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

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При этом украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения оккупантов. В то же время наши защитники сбили вражеский вертолет Ми-24 и шесть беспилотных летательных аппаратов противника разных типов.

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