За прошедшие сутки уничтожено 6 вражеских танков, 11 боевых бронированных машин, вертолет и шесть беспилотников.

Украинские военные с начала полномасштабного вторжения ликвидировали почти 170 тысяч российских оккупантов. За минувшие сутки, 24 марта, защитники Украины "расфасовали по пакетам" еще около 720 россиян.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что общие потери армии России с 24 февраля 2022 года по 25 марта 2023 года ориентировочно составили:

танки - 3 580 танков (6 за сутки);

боевые бронированные машины - 6 932 (11 за сутки);

артиллерийские системы - 2 623 (7 за сутки);

РСЗВО - 520 (9 за сутки);

средства противовоздушной обороны - 276;

самолеты / вертолеты - 305 / 291 (1 за сутки);

беспилотники оперативно-тактического уровня - 2 214 (6 в сутки);

крылатые ракеты - 911;

корабли / катера - 18;

автомобильная техника и автоцистерны - 5 483 единицы (19 за сутки);

специальная техника - 279 единиц (2 за сутки).

Ситуация на фронте по состоянию на 25 марта - что известно

По данным Генштаба ВСУ, за сутки украинские воины отбили 59 атак россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Видео дня

При этом украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения оккупантов. В то же время наши защитники сбили вражеский вертолет Ми-24 и шесть беспилотных летательных аппаратов противника разных типов.

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