Украинские воины отразили десятки атак со стороны противника, отметили в Генштабе.

Силы обороны Украины за текущие сутки оразили более 50 атак со стороны российских захватчиков на 4 направлениях.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook. В частности, противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Ранее в сводках еще фигурировало Шахтерское направление.

"Благодаря профессиональным и слаженным действиям, нашими защитниками было отражено более 50 атак противника на указанных направлениях", - сказано в сводке.

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Как отмечают в Генштабе, на Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенных пунктов Синьковка, Кременная, Белогоровка и Выемка.

Кроме того, на Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, который удерживают наши защитники, а также в районе Предтечино Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Керамик, Тоненькое, Первомайское, Марьинка Донецкой области, однако безуспешно.

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Утром 25 марта Генштаб ВСУ сообщил, что враги атаковали защитников Украины на Бахмутском, Лиманском, Авдеевском, Шахтерском и Марьинском направлениях. По данным Генштаба, наши воины отразили более 59 вражеских атак. Стоит отметить, что противники уже длительное время атаковали Силы обороны именно на этих 5 направлениях.

Противник на украинской земле понес очень большие потери. Общие потери россиян в Украине уже составляют примерно 169 890 захватчиков.

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