Одна из них - давление на западных партнеров Украины.

Последние ракетные обстрелы территории Украины свидетельствуют об определенном изменении тактики Российской Федерации.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона. "В этом нет сомнений, потому что они наносят прямые удары именно по гражданским, в данном случае - многоквартирным зданиям, или по местам, где есть много жилья гражданского населения", - пояснил он.

По словам Подоляка, причин изменения тактики может быть несколько. В частности, российские захватчики могут провоцировать украинскую армию пойти в контрнаступление "разъяренной" и неподготовленной.

Видео дня

Также это может быть провокацией, рассчитанной на западных союзников Украины - оккупанты могут думать, что убийство гражданских заставит Запад больше говорить о необходимости переговоров. "Расчет на гуманистическую составляющую европейского сообщества", - добавил Подоляк.

Советник ОП также отмечает, что тактику могли изменить для поиска вариантов ударов в обход украинской противовоздушной обороны. Также оккупанты могут рассматривать возможность ударов по гражданскому населению в случае успешных действий украинской армии на фронте, считает Подоляк.

Обстрелы Украины - последние новости

Как сообщал УНИАН, 28 апреля Россия выпустила по территории Украины 23 ракеты, 21 из них ликвидировали украинские защитники. Также были уничтожены два БПЛА.

Одна из ракет разрушила в дом в Умани, погибли 23 человека, среди которых пятеро детей. В Днепре тоже был "прилет" в дом, в результате которого погибли женщина и ребенок. На Киевщине обломки ракеты попали в многоэтажку, в результате чего пострадала девочка.

30 апреля в Павлограде раздались громкие взрывы. От российской атаки пострадали 34 человека, повреждения получили 80 частных домов и 24 многоэтажки.

Ночью в Украине снова объявили тревогу, сообщалось о вражеских "вылетах". Впоследствии стало известно, что страну атаковали 18 крылатых ракет, 15 из них удалось сбить ПВО. Повреждено предприятие на Житомирщине и энергетическая инфраструктура в двух областях.

Вас также могут заинтересовать новости: