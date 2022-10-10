Минобразования рекомендует перейти на дистанционную форму до 14 октября 2022 года.

Министерство образования рекомендует перевести все учебные заведения на дистанционный формат обучения до 14 октября 2022 года из-за массированных ракетных ударов России по территории Украины.

Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

"Сегодня враг снова нанес сокрушительные удары в части регионов и столице. Обращаюсь к начальникам и руководителям учебных заведений! Наша задача максимально обезопасить всех участников образовательного процесса. Поэтому прошу принять решение относительно обучения в дистанционном формате до конца текущей недели (до 14 октября 2022 года)", – отметил он.

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Шкарлет подчеркнул, что "жизнь и здоровье каждого гражданина превыше всего".

Массированный ракетный удар по Украине

В понедельник, 10 октября, Россия устроила массированный обстрел украинских городов. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что рашисты выпустили 75 ракет, 41 из которых сбили силами ПВО.

Под ударами оказалась гражданская и критическая инфраструктура. По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля по состоянию на 11:00 повреждено 11 важных инфраструктурных объектов в 8 областях и городе Киеве.

Из-за обстрелов школы Львова перевели на дистанционное обучение. Во многих городах Украины наблюдаются перебои с мобильной связью и электроснабжением. Энергетики оперативно применяют резервные схемы питания и работают над устранением повреждений.

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