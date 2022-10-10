По словам Шмыгаля, украинским защитникам и системе ПВО удалось сбить более 40 ракет из 70.

Российские оккупанты сегодня массово обстреливают украинские города. Под ударами гражданская и критическая инфраструктура.

По состоянию на 11:00 повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и городе Киеве. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Сейчас часть областей обесточены. Нужно быть готовыми к временным перебоям со светом, водоснабжением, связью", - предупредил он.

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По словам Шмыгаля, украинским защитникам и системе ПВО удалось сбить более 40 ракет с 70.

Массированный обстрел Украины 10 октября: что известно

Утром 10 октября Россия нанесла ракетные удары по многим городам Украины. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что рашисты выпустили 75 ракет, 41 из которых сбили силами ПВО.

В Киеве зафиксированы "прилеты" в Шевченковском и Соломенском районах. Повреждено здание филармонии, музеи Ханенко и Шевченко. Станции метро в столице работают как укрытия. На текущий момент известно о 5 убитых и 12 раненых жителях Киева.

Удары также оккупанты совершили по Харькову, Днепру, Житомиру и Хмельницкому. В городах повреждена критическая инфраструктура, местами отсутствует электричество и вода.

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