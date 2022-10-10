Обучение в школах Львова сегодня будет проходить дистанционно.

Во Львове из-за массированные атаки россиян возникли перебои с мобильной связью.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

"Перебои с мобильной связью в городе - временные. Оператор говорит, что сейчас восстановит", - отметил он.

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Кроме того, по словам Садового, обучение в школах Львова сегодня будет проходить дистанционно.

"Онлайн-урок начнется через час после завершения тревоги", - уточнил мэр.

Массированный ракетный удар по Украине: что известно

Утром 10 октября по всей Украине была объявлена воздушная тревога.

Впоследствии стало известно, что Россия атаковала Киев. В городе после объявления воздушной тревоги прогремели несколько взрывов. Есть травмированные и погибшие в результате нескольких попаданий в Киеве разных местах.

Также серия взрывов прогремела в Днепре. По данным одного из пабликов, зафиксирован "прилет" по жилому кварталу города.

Сообщается о взрывах на Житомирщине и Киевщине. Также взрывы прогремели в Тернополе. Глава Хмельницкой ОВА заявил, что в области работает ПВО.

Из-за массированного обстрела в Киеве остановилось метро. Все станции работают как укрытия.

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