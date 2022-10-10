Во Львове из-за массированные атаки россиян возникли перебои с мобильной связью.
Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.
"Перебои с мобильной связью в городе - временные. Оператор говорит, что сейчас восстановит", - отметил он.
Кроме того, по словам Садового, обучение в школах Львова сегодня будет проходить дистанционно.
"Онлайн-урок начнется через час после завершения тревоги", - уточнил мэр.
Массированный ракетный удар по Украине: что известно
Утром 10 октября по всей Украине была объявлена воздушная тревога.
Впоследствии стало известно, что Россия атаковала Киев. В городе после объявления воздушной тревоги прогремели несколько взрывов. Есть травмированные и погибшие в результате нескольких попаданий в Киеве разных местах.
Также серия взрывов прогремела в Днепре. По данным одного из пабликов, зафиксирован "прилет" по жилому кварталу города.
Сообщается о взрывах на Житомирщине и Киевщине. Также взрывы прогремели в Тернополе. Глава Хмельницкой ОВА заявил, что в области работает ПВО.
Из-за массированного обстрела в Киеве остановилось метро. Все станции работают как укрытия.