Ведется сотрудничество с ГСЧС для быстрого разминирования территории возле всех станций.

Несмотря на обстрелы и минировании, ремонтные команды мобильных операторов работают 24/7, чтобы поскорее восстановить связь на деокупованій Харьковщине.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

"Только за последние две недели отремонтировали 27 базовых станций в Изюме, Балаклее, Волчанске, Купянске и других освобожденных от оккупантов населенных пунктах", - говорится в сообщении.

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Он отметил, что ведется сотрудничество с ГСЧС, чтобы быстрее разминировать территории возле всех станций и чтобы операторы продолжили восстановление связи.

"Из-за отсутствия электричества большинство станций пока работают на генераторах. Проблему с электропитанием энергетики пытаются решить. А сейчас самое главное, что украинцы деоккупированной Харьковщины наконец - то могут пообщаться со своими близкими", - подчеркнул Федоров.

Электроэнергия и ЕС

Из-за значительного профицита Украина имеет достаточно электроэнергии чтобы экспортировать ее в Европу и наращивать объемы этого процесса.

В комитете Рады по вопросам энергетики и ЖКХ отмечают, что открытие экспорта в 100 МВт электроэнергии в Европу, который начался с Румынии, - это лишь первый шаг. Интеграция рынков означает также возможность при необходимости импортировать электроэнергию из Европы, например, во время отопительного сезона.

Как заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, украинская энергосистема может экспортировать почти в 17 раз больше электроэнергии, чем предусмотрено ограниченным объемом в 100 МВт сейчас.

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