Зафиксировано не менее 5 ракетных ударов в трех районах областного центра.

В результате утренних обстрелов Харькова погибла женщина.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Сегодня утром враг снова коварно обстрелял мирное население Харькова. Около 6 утра зафиксировано не менее 5 ракетных ударов в Киевском, Немышлянском и Основянском районах города. В Киевском районе разрушено здание одного из высших учебных заведений, в Основянском - здание гражданского предприятия, в Немышлянском – ракеты попали в 2 частных дома. По состоянию на сейчас известно об 1 погибшей женщине, она была охранником в учебном заведении. На месте попаданий работают экстренные службы", - сообщил он.

Синегубов отметил, что информация о пострадавших и масштаб разрушений уточняется.

Ранее городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что в пятницу утром, 18 августа, захватчики ударили по трем районам Харькова. По его данным, противники попали в жилое здание и инфраструктурный объект.

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