Вероятно, подняты три российских борта МиГ-31К.

В пятницу, 10 февраля, в Украине в третий раз была объявлена масштабная воздушная тревога. Как и в прошлый раз, она связана с тем, что в Беларуси пошла на взлет российская авиация.

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" информирует, что в 16:07 с аэродрома Мачулищи взлетел самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У ВКС РФ.

Вслед за ним в 16:11 с аэродрома Мачулищи взлетел МиГ-31К ВКС РФ. Спустя 7 минут был зафиксирован взлет второго МиГ-31К ВКС РФ.

Видео дня

В 16:25 с того же аэродрома взоетел ещё один борт неизвестной модели. "БГ" предполагает, что это 3-й МиГ-31К ВКС РФ или истребитель.

Как известно, самолеты этого типа способны нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Обновлено (17:06): В мониторинговой группе отмечают, что сегодня на всей территории РБ наблюдается самая высокая авиационная активность.

"В течение дня только с аэродрома "Мачулищи" было совершено три вылета ДРЛО А50 и не менее пяти вылетов МиГ-31К. Это рекордное количество вылетов указанных типов самолетов в течение одного дня", – пишет "Беларускі Гаюн".

Там также отмечают, что Министерство обороны Беларуси продолжает сохранять тишину и никоим образом не комментирует эти вылеты.

Угроза со стороны Беларуси

16 января в Беларуси начались очередные совместные с Россией учения – для авиационной компоненты. Сообщалось, что из-за которых возросла угроза ракетно-авиационных ударов и ударов дронами по Украине. Впоследствии стало известно они продлятся по крайней мере до конца января.

В настоящее время "союзные" учения с россиянами не прекращены. В рамках "учений", в частности, истребителями отрабатываются ракетные удары по Украине. Взлеты Миг-31К всегда сопровождаются продолжительной воздушной тревогой по всей Украине.

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