В областном центре из-за оккупантов есть повреждения электросети и водопровода.

Ночью оккупанты обстреляли жилые дома и лечебные учреждения в Николаеве.

Об этом в своем Telegram сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

"Российские оккупанты не изменяют себе и продолжают терроризировать мирных жителей. Сегодня ночью под их обстрелы попали лечебные учреждения и жилые дома в Николаеве. Сейчас на местах работают коммунальщики и аварийные бригады. Есть повреждения электросети и водопровода. Собираем подробную информацию о последствиях обстрелов. Подробности сообщу вам позже", – сообщил он.

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Позже председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram сообщил, что предварительно пострадавших и жертв нет.

"Около 02:30 Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу, предварительно С-300. Существенно повреждены три лечебных учреждения, два учебных заведения, гостиница и музей. Также повреждены жилые дома. Предварительно – без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется", – сообщил он.

Напомним, рано утром 24 февраля российские оккупанты вторглись в Украину. Противники уже не раз обстреливали Николаевщину, были жертвы и пострадавшие.

Утром 4 сентября СМИ узнали, что в регионе были слышны взрывы.

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