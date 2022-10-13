Из-под завалов достали уже тела троих погибших.

В Николаеве под завалами жилого дома, в который сегодня ночью попали российские оккупанты, найдено тело третьего погибшего - это мужчина 39 лет.

Об этом в Facebook сообщило Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Аварийно-спасательные и поисковые работы в Николаеве после ночного обстрела продолжаются. Спасатели достали из-под завалов тела трех погибших: мужчин в возрасте 31 и 39 лет и 80-летней женщины", - говорится в сообщении.

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В ГСЧС отмечают, что, по имеющейся информации, под завалами находится еще 4 людей.

Сообщается, что для спасательных работ дополнительно привлечены бульдозер КП "Николаевэлектротранс", кран Liebherr Николаевского глиноземного завода и экскаватор ООО "ВИК".

"По состоянию на 14:30 привлечено 9 единиц техники и 37 спасателей. Помощь гражданам оказывают психологи ГСЧС, отряд быстрого реагирования Николаевской областной организации Общества Красного Креста Украины", - сообщили в ГСЧС.

Ночной обстрел Николаева

Как сообщал УНИАН, этой ночью враг массированно обстрелял Николаев, есть попадание в пятиэтажный жилой дом. Два верхних этажа дома полностью разрушены, остальные - под завалами.

Ранее сообщалось об обнаружении тел двух погибших - мужчина (31 год) и женщина (80 лет).

Председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что из-под завалов разрушенного этой ночью оккупантами дома в Николаеве спасатели достали 11-летнего мальчика.

Ким также подчеркнул, что в целом по городу было выпущено 8 ракет С-300.

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