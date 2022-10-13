Сейчас ребенку оказывается медицинская помощь, продолжаются поиски еще семерых людей.

Из-под завалов разрушенного этой ночью оккупантами дома в Николаеве спасатели достали 11-летнего мальчика.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Ночью город Николаев подвергся массированному обстрелу ракетами типа с-300. Есть попадание в пятиэтажку. Из-под завалов достали 11-летнего мальчика. Ребенок 6 часов провел под завалами. Сейчас ему оказывается медпомощь. Продолжаются поиски еще 7 человек", - сообщил он.

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Ким также подчеркнул, что в целом по городу было выпущено 8 ракет С-300.

Обстрел Николаева сегодня: что известно

Как сообщал УНИАН, ночью 13 октября россияне массированно обстреляли Николаев, есть попадание в пятиэтажный жилой дом.

Известно, что в результате обстрела два этажа дома разрушены до основания, остальные - под завалами.

Контрнаступление ВСУ на юге

Украинские военные продолжают оттеснять врага в Херсонской области, где он уже меняет рубежи обороны на более глубокие. По состоянию на 9 октября ВСУ освободили более 1170 кв. км территории на Херсонском направлении.

В ответ на успехи ВСУ Россия перебросила полк оккупантов сразу на первую линию в Херсонской и Николаевской областях. Военнослужащие противника, в лучшем случае, экипированы средствами защиты старого образца, что приводит к многочисленным потерям.

По словам главы Центра правительственной связи Великобритании Джереми Флеминга, Украина переламывает ситуацию на войне против "истощенных" русских сил. Армия РФ находится в истощенном состоянии, а все ее предыдущие достижения превращаются в поражения.

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