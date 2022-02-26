Сегодня в Киеве в многоэтажку на проспекте Лобановского, 6А попал снаряд оккупантов на уровне 17 и 18 этажей.

В столичном доме на ул. Лобановского в результате обстрела россиян шесть квартир уничтожены полностью, еще несколько пострадали.

Об этом сказала пресс-секретарь ГУ ГСЧС в городе Киеве Светлана Водолага в эфире телеканала "Рада".

По ее словам, полностью уничтожены шесть квартир, и в результате взрыва еще частично несколько квартир пострадало.

При этом Водолага отметила: "Пока не обследуем их, мы проверили только на наличие возможных потерпевших или пострадавших, потому что есть риск для жизни спасателей и смысла обследовать их сейчас нет".

При этом отметила, что спасатели работали с риском для собственной жизни, потому что постоянно были обстрелы.

Как говорится в сообщении на странице Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook в результате попадания снаряда в многоэтажку на проспекте Лобановского в Киеве травмированы 6 человек.

"По состоянию на 11: 40 в жилом доме по проспекту Лобановского 6А, подразделениями ГСЧС эвакуировано 80 человек... Травмированы 6 человек, которые госпитализированы в больницу", - говорится в заметке.

В то же время существует угроза разрушения 22-23 этажей.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве в многоэтажку на проспекте Лобановского, 6А попал снаряд оккупантов на уровне 17 и 18 этажей.