В частности, в результате обстрела Белозерки, предварительно, один человек погиб, еще двое - ранены.

За сегодня в Херсонской области из-за обстрелов российских войск погибли уже пять человек, еще десять были ранены.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Он отметил, что российские оккупанты обстреляли Белозерку. "По предварительной информации, из-за вражеского удара один человек погиб, двое - ранены", - написал глава ОВА.

Прокудин подчеркнул, что захватчики весь день кроют огнем Херсонщину. "С начала этих суток из-за российских обстрелов пострадали 15 человек: у пятерых россияне забрали жизни, еще десять - травмированы", - подчеркнул он.

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Обстрелы Херсона и области: последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее Прокудин сообщил, что около 03:40 российская оккупационная армия накрыла огнем жилые кварталы Херсона. Вследствие удара по зданию общежития,где спали люди, погибли двое мужчин.

Кроме того, 61-летняя женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии. В больницу с травмами средней тяжести доставили и двух женщин 44 и 57 лет, а также 49-летнего мужчину.

В свою очередь, глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что в результате атаки, примерно в 04:00, в Корабельном районе Херсона погибла пожилая женщина. 81-летняя погибшая во время обстрела находилась в своей квартире и получила травмы, несовместимые с жизнью.

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