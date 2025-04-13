Российские снаряды попали в многоэтажку и частные дома.

Российские оккупанты сегодня, 13 апреля, ударили по жилой застройке Херсона, в результате чего известно уже об одном погибшем и одном раненом.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Он распространил видео с последствиями вражеской атаки.

"Сегодня под ударами российской армии оказалась жилая застройка в Центральном районе Херсона. Снаряды попали в многоэтажку и частные дома", - отметил Прокудин.

По словам главы Херсонской ОГА, в домах разрушены крыши, повреждены стены, выбиты окна. В частности, одна из квартир из-за атаки оккупантов загорелась.

"К сожалению, в результате обстрела погибла 62-летняя херсонка, 47-летний мужчина получил ранения", - проинформировал он.

Россияне ударили по Сумах - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 апреля, в Вербное воскресенье, Россия также нанесла ракетный удар по Сумах. В центре города, куда попали ракеты с кассетными боеприпасами, погибли более 30 человек, в том числе 2 ребенка. Всего на данный момент известно о 99 пострадавших, из них - 11 детей. Многие раненые люди госпитализированы.

Ряд мировых лидеров уже отреагировали на террористический обстрел, осудив РФ. В частности, спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что сегодняшний удар российских войск по гражданским объектам в Сумах "переходит все границы приличия" и добавил, что администрация президента США делает все, чтобы положить конец этой войне.

Вас также могут заинтересовать новости: