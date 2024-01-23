Спасательная операция после российской атаки продолжается, подчеркнул президент.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российскую ракетную атаку, в результате которой есть погибшие и пострадавшие среди гражданского населения.

Об этом глава государства сообщил в Telegram. "Продолжается спасательная операция после очередной российской атаки против наших городов и людей - сознательного террора против обычных жилых домов в Киеве, Харькове, Павлограде. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие", - отметил Зеленский.

"По состоянию на сейчас известно о 22 людях, пострадавших в результате вражеского обстрела Киева. В Харькове из-за атаки террористов, по предварительным данным, погибли пять человек, 51 человек, в том числе четыре ребенка, получил ранения. Из-под завалов спасены 27 человек. В Павлограде российский террор унес жизни одного человека. Мои соболезнования всем родным и близким", - сообщил президент.

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Глава государства добавил, что украинские героические спасатели, те, кто всегда первыми прибывают на места вражеских обстрелов, несмотря на все сложности, продолжают свою очень важную работу ради спасения людей.

"Спасибо всем нашим защитникам и защитницам, работникам и работницам всех экстренных служб, всем тем, чье сердце просто чувствует, что надо заботиться о других, надо помогать другим, когда от этого зависит жизнь", - отметил Зеленский.

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Как сообщал УНИАН, этой ночью и ранним утром россияне запустили 41 средство воздушного нападения, но не все российские баллистические ракеты достигли намеченных целей. Кроме того, воздушные силы Вооруженных сил Украины во взаимодействии с ПВО уничтожили 21 российскую ракету.

Сообщалось, что в Харькове противники попали в жилой многоэтажный дом, а в Киеве есть "прилет" в нежилое сооружение. Недавно была подтверждена информация, что в Харькове погибли три человека. Также стало известно, что в столице Украины из-за российского удара пострадали 20 человек. Кроме того, стало известно, что в Павлограде в результате вражеской атаки есть жертва и пострадавший.

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