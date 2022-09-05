Из-за вражеского ракетного удара начался сильный пожар.

В понедельник, 5 сентября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Карповской громаде Криворожского района Днепропетровской области – была уничтожена нефтебаза и все запасы топлива, которые там хранились.

Из-за вражеского обстрела произошел сильный пожар, на месте работают пожарные, говорится на странице в Facebook Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

"Уже под вечер враг ударил ракетами по Карповской громаде Криворожского района. Уничтожена нефтебаза и все запасы топлива там. Произошел сильный пожар. Работают пожарные", – сообщили спасатели.

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В ГСЧС добавили, что сведения о масштабах разрушений и пострадавших выясняются.

Противники также днем из реактивной системы залпового огня "Ураган" били, в частности, по Апостолово Криворожского района, погибла 85-летняя женщина, а еще две женщины и мужчина были госпитализированы. Состояние пострадавших – тяжелое.

Напомним, российские оккупанты рано утром 24 февраля осуществили полномасштабное вторжение в Украину. Враги обстреливали разные объекты, в частности, нефтебазы.

Под ударом противника не раз оказывалась Днепропетровщина, были жертвы и пострадавшие.

Заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в начале сентября рассказал, что из-за противников уже пострадали 5,5 тысяч гражданских, а 7 тыс. – погибли.

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