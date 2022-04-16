Медики борются за жизни пострадавших.

Вследствие обстрелов в Дарницком районе Киева один человек погиб, несколько человек госпитализированы.

Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Несмотря на то что наша противовоздушная оборона работает, наши военные защищают, но взрывы были в Дарницком районе. Один погибший, несколько человек сейчас госпитализированы, медики борются за их жизнь", - сказал Кличко.

Кличко напомнил, что ранее от российской стороны звучали угрозы об обстрелах Киева.

"Не тайна, что позавчера или вчера один из российских генералов говорил и заявил, что будут атаки по ключевым объектам и городам и не исключал, что атаки будут по Киеву. И сегодня утром мы почувствовали эти обещания", - говорит он.

Как писал УНИАН, на днях Минобороны РФ начало угрожать обстрелами по правительственным зданиям в Киеве. Это якобы будет ответ на диверсии и удары по объектам на территории РФ.

В Офисе президента уже ответили на враждебные провокации и заявили, что готовы к любым российским сценариям.

В Минобороны Украины по-прежнему заявляют, что возвращаться в Киев еще рано, однако, по данным мэра Виталия Кличко, это уже сделали две трети тех, кто ранее уехал.

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