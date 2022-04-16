Данные о пострадавших уточняются.

Утром 16 апреля российские оккупанты обстреляли Киев. Под удар попал Дарницкий район столицы.

Об этом в своем Telegram сообщил городской голова Виталий Кличко.

"Друзья! Под утро Киев подвергся обстрелам. Взрывы прогремели в Дарницком районе на окраине города. Сейчас на месте работают спасатели и медики. Данные о пострадавших уточняются", - написал мэр.

Он в очередной раз призвал киевлян не "пренебрегать сигналами воздушной тревоги".

Также Кличко попросил киевлян, которые ранее выехали и собираются возвращаться в столицу, пока воздержаться от этого и оставаться в более безопасных местах.

Напомним, эксперты прогнозируют усиление ракетных ударов по центру Киев. Путинские оккупанты таким образом могут мстить за уничтожение ракетного крейсера "Москва".

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