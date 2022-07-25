Отмечается, что взрывы также слышали в Николаеве.

Российские оккупанты в ночь на 25 июля снова ударили по Харькову. В городе прозвучала серия взрывов.

Об этом сообщает Суспильне.

По данным издания, всего было более 20 ударов. Отмечается, что взрывы прогремели преимущественно к юго-востоку от Харькова. При этом указано, что часть взрывов могла прозвучать за городом.

Воздушная тревога в Харькове и Харьковской области продлилась с 03:02 до 03:47. По предварительным данным, россияне запускали ракеты из Белгорода.

Кроме того, местные Telegram-каналы сообщил о взрывах в Харькове.

Как ранее сообщал УНИАН, 15 мая 227-й батальон 127-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ Харькова вытеснил русских оккупантов и вышел на участок государственной границы. С тех пор оккупанты не перестают наносить удары по Харьковщине.

Генштаб ВСУ предупредил, что на Харьковщине российские войска пытаются помешать ВСУ выйти к государственной границе. В то же время председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов подчеркнул, что российские захватчики с мая не подошли к Харькову ни на метр. Местные бойцы готовы к самым жестким противостояниям России.

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