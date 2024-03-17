В результате российского обстрела в Черниговской области был уничтожен частный дом.

Ночью российские оккупанты ударили двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Черниговщине. Об этом сообщил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус в своем Telegram-канале со ссылкой на Воздушные Силы.

По предварительной информации, россияне целились по объектам на юге области.

"Также от попадания ракеты в селе Черниговского района поврежден дом, семья остались без жилья. К счастью, без пострадавших. На месте работают соответствующие службы", - проинформировал Чаус.

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Как уточнили в отделе коммуникации полиции Черниговской области, в результате ракетного удара по одному из сел Черниговского района семья с малолетним ребенком осталась без жилья. Мужчина, женщина и их 6-летняя дочь чудом выжили и не пострадали.

"Ночью враг совершил ракетную атаку на мирное село, в результате чего загорелся жилой дом, хозяйственная постройка и гараж с автомобилем, которые принадлежат местным жителям", - отметили в полиции.

На момент атаки люди были дома, однако успели выбежать из дома, где произошел пожар. На месте происшествия работают взрывотехники областной полиции, следственно-оперативная группа Черниговского райуправления полиции. Полиция Черниговского района документирует последствия вражеской атаки. Известно, что воздушные тревоги в регионе с 9 вечера до 7 утра объявлялись пять раз.

Обстрелы Черниговской области: что известно

Как писал УНИАН, 7 марта россияне убили мужчину в пограничном районе Черниговской области. Кроме того, из-за российской атаки в этот день был разрушен частный дом, к счастью, хозяин дома не пострадал.

Также стало известно, что 10 января российские диверсанты проникли в Черниговскую область и расстреляли авто, в котором находился мирный житель.

"...мужчина успел отвезти своего ребенка на автобус в Семеновку и возвращался в Костобобров. Был заход ДРГ. К сожалению, мы потеряли мужчину", - рассказал тогда глава Новгород-Северской районной военной администрации Сергей Сергиенко.

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