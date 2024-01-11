Вражеская ДРГ совершили преступление на украинской территории в среду рано утром, сообщил глава Новгород-Северской районной военной администрации.

В Черниговской области на территории Семеновской громады в среду, 10 января, российская ДРГ (это диверсионно-разведывательная группа) рано утром расстреляла машину, в которой находился гражданский.

Россияне совершили преступление около 5:00 между селом Леоновка и Гремячка (до границы Украины с РФ оттуда половина километра), рассказал глава Новгород-Северской районной военной администрации Сергей Сергиенко "Суспильному". По его сведениям, жертвой врагов стал мужчина, 1961 года рождения, который в селе Костобобров работал водителем школьного автобуса.

"...мужчина успел отвезти своего ребенка на автобус в Семеновку и возвращался в Костобобров. Был заход ДРГ. К сожалению, мы потеряли мужчину", - поделился сведениями чиновник.

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Российские оккупанты уже не раз обстреливали территорию Черниговской области из различного вооружения, в регион также проникали диверсанты. Из-за атак противников есть много разрушений, пострадавших и жертв. Украинская сторона активно работает над тем, чтобы укрепить нашу северную границу.

В начале января глава Черниговской военной администрации Вячеслав Чаус утверждал, что РФ способна довольно быстро собрать достаточно войск на границе, чтобы повторить наступление на область. Впрочем, по мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, у противника нет достаточно сил, чтобы осуществить повторное наступление на Киев из Беларуси.

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