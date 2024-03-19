Также они говорят, что ПВО сбила зенитную ракету С-200.

Вечером во вторник, 19 марта, Курская и Белгородская области оказались под обстрелом. Местные жители публикую видео, на которых слышны взрывы.

После 21:10 местные губеранаторы сообщили о ракетной опасности в регионах. Россиян призывали не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами. Вскоре в сети сообщили о громких взрывах, появились соответствующие видео

Губернатор Курской области Роман Старовойт написал, что в небе над областью работает противовоздушная оборона. Уже вскоре он сообщил о временных перебоях с электроснабжением в Курске.

В российском Министерстве обороны заявили, что Украина била из реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" и тактического ракетного комплекса "Точка-У", они якобы уничтожили 10 реактивных снарядов и одну ракету над территорией Белгородской области.

Позже оккупанты отчитались о сбитии зенитной ракеты С-200, переоборудованной для поражения наземных целей, а также ракеты зенитного ракетного комплекса "Patriot" над Белгородщиной.

Операция повстанцев на территории Россиии:

Напомним, еще 12 марта Легион "Свобода России", "Русский добровольческий корпус" и "Сибирский батальон" объявили о начале ограниченной специальной операции на территории России.

Они призывали жителей Белгородской и Курской областей эвакуироваться из зоны боевых действий. Российские власти решили отселить жителей приграничных сел Белгородщины, а также эвакуировать детей только после окончания выборов.

По данным местных пабликов, до конца марта школы в Белгороде отправили на каникулы.

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