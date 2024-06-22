По словам президента, Украине нужны современные системы ПВО, ускорение тренировки наших пилотов для F-16 и достаточная дальнобойность нашего оружия.

Обезопасить украинские города и общины от российских бомб абсолютно реально. Об этом в вечернем обращении заявил президент Владимир Зеленский.

Он напомнил о сегодняшнем попадании российской авиабомбы по жилому дому в Харькове.

"Четыре управляемые авиабомбы ударили по городу - это абсолютно просчитанный террор. Одна из бомб разрушила жилой дом в центральной части города, рядом с автовокзалом. По состоянию на сейчас известно о более чем 40 раненых и травмированных в городе. Всем оказывается необходимая помощь. Три человека в Харькове погибли от сегодняшних ударов", - констатировал глава государства. Видео дня

По его словам, только с начала июня россияне применили против Украины уже более 2400 управляемых авиабомб, из них около 700 - против Харьковщины, "против наших позиций, против наших городов и общин на Харьковщине".

"Украина нуждается в необходимых силах и средствах, чтобы уничтожать носители этих бомб, в частности российскую боевую авиацию там, где она есть. Нужен этот шаг... Значительное снижение российского ракетного террора против Харькова и области доказывает, что это абсолютно реально - обезопасить наши города и наши громады от российских бомб. Поэтому современные системы ПВО для Украины - "петриоты", и ускорение тренировки наших пилотов для F-16, и, что особенно важно, достаточная дальнобойность нашего оружия - это то, что действительно необходимо", - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что российский террор должен проиграть, "и это - интерес каждого, кто хочет жить в мире без войны, которую террористы всегда распространяют - всегда, когда не проигрывают".

"Мы благодарны за утвержденные пакеты, но они нам нужны полностью и на поле боя - без задержек. И чтобы все то, о чем мы договаривались с президентом Байденом, было реализовано", - резюмировал Зеленский.

Удар по Харькову 22 июня

В субботу, 22 июня, Россия ударила по жилому дому в Харькове. В результате атаки по меньшей мере 3 человека погибли, более 40 были ранены.

Впоследствии в сети опубликовали момент удара. На кадрах видно, как российский КАБ попадает в здание.

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