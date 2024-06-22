Циничная атака на центр Харькова: момент удара попал на видео

На кадрах видно, как российский КАБ попадает в здание.

В сети показали видео момента "прилета" российской управляемой авиационной бомбы по жилому дому в центральной части Харькова.

Кадры опубликовал местный паблик "Типичное ХТЗ - Харьков". На кадрах видно, как российский КАБ попадает в здание.

В первые секунды после удара слышны звуки падающего стекла, а также падение обломков поврежденных зданий. Все это зафиксировала одна из камер видеонаблюдения рядом с эпицентром российской атаки.

Удар по Харькову 22 июня

Как сообщал УНИАН, в субботу, 22 июня, российские оккупанты нанесли удары по Харькову. Россияне ударили по жилой застройке управляемыми авиационными бомбами. К сожалению, есть попадание в жилой дом.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на удар россиян по Харькову управляемыми авиабомбами .

"Разбор завалов продолжается. На месте все необходимые службы. По состоянию на сейчас известно о 19 раненых и трех погибших. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких", - отметил Зеленский.

По его словам, этот российский террор управляемыми авиабомбами должен быть остановлен и может быть остановлен.

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