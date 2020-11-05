Неподалеку от Авдеевки российско-оккупационные войска трижды открывали огонь из гранатометов.

Ситуация в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) заметно обострилась. С начала текущих суток, 5 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники восемь раз нарушили перемирие, ранен военный.

Читайте такжеСтали известны имена двух погибших на Донбассе военныхОб этом говорится в вечерней сводке штаба ООС в Facebook.

Отмечается, что вблизи Старогнатовки противник применил стрелковое оружие. А на участках недалеко от населенного пункта Водяное враг дважды нарушил режим прекращения огня: утром применил стрелковое оружие, а после обеда – минометы калибра 82 миллиметра.

Неподалеку от Авдеевки российско-оккупационные войска трижды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Еще два нарушения режима тишины зафиксированы вблизи населенного пункта Попасная. Здесь противник задействовал беспилотный летательный аппарат для сброса выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате чего получил осколочные ранения военнослужащий. На этом же участке враг открывал огонь из крупнокалиберного пулемета.

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Автор: Катерина Шварц