Глава МИД обсудил с действующей главой миссии обострение Россией ситуации безопасности на Донбассе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел накануне телефонный разговор с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде.

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Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Министр подробно проинформировал собеседницу о системном обострении Россией ситуации по безопасности в Донецкой и Луганской областях и в Крыму на фоне нежелания Российской Федерации соблюдать режим прекращения огня, а при этом предпринимая попытки наращивать свое военное присутствие вблизи границ Украины.

Кулеба обратил особое внимание на рост интенсивности российской пропаганды в последние недели, в частности системные попытки распространять дезинформацию о якобы подготовке Украины к проведению военной эскалации.

Руководитель МИД Украины заверил, что подобные обвинения не имеют ничего общего с действительностью, ведь Украина остается на позиции политико-дипломатических путей урегулирования конфликта и деоккупации украинских территорий.

Кулеба подчеркнул критическую важность четких и сильных дипломатических сигналов, чтобы демотивировать Россию от каких-либо дальнейших деструктивных действий.

«Чем сильнее будут дипломатические сигналы сейчас, тем понятнее будет для России, что за любой новый виток эскалации ей придется заплатить высокую цену», - отметил руководитель МИД.

Он призвал ОБСЕ открыть дополнительные передовые патрульные базы ОБСЕ вдоль неконтролируемого участка российско-украинской государственной границы.

«В следующие недели важно внимательно следить за каждым шагом России. И если сейчас есть место, где это внимание требуется больше, чем где-либо, так это именно неконтролируемый участок границы между Украиной и Россией», - подчеркнул Кулеба.

Обострение на Донбассе: подробности

30 марта 2021 года главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ.

Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

В Главном управлении разведки Минобороны не исключают попытки продвижения российских оккупационных войск вглубь территории Украины. По данным разведчиков, Россия наращивает военное присутствие у украинских границ и завершает подготовку комплекса мер, цель которого - понуждение Украины на военный ответ.

Президент Владимир Зеленский отметил, что РФ пытается давить на Украину путем усиления войск на границе. При этом он заверил, что Украина готова к любым провокациям и продолжает отстаивать на переговорах позицию введение более эффективного режима прекращения огня на Донбассе.

Руководитель МИД Дмитрий Кулеба призвал Россию подтвердить приверженность политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Донбассе, которую она завела в тупик.

Глава Минобороны США Ллойд Остин в разговоре с министром обороны Украины Андреем Тараном заверил, что Украина не останется один на один в случае усиления российской агрессии.

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Автор: Тамара Отовская