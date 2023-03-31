В ближайшее время враг не сможет создать очень мощное ударное формирование, которое бы смогло зайти в Киевскую область, сообщил первый заместитель министра обороны Украины.

Киевскую область защищают несколько мощных оборонительных рубежей, которые российские захватчики не смогут пройти в случае повторной попытки атаковать столицу.

Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк в эфире телемарафона. "Киевская область за этот год сделала очень много, чтобы не только не допустить выхода на окраины Киева, а и даже пересечения границы. Несколько мощных созданных оборонительных рубежей не дадут сделать это. Войска постоянно готовятся и тренируются. Идет постоянная ротация на восток, где они получают непосредственно опыт боевых действий", - сказал он.

По его словам, для того, чтобы снова зайти в Киевскую область, россияне должны создать очень мощную ударную группировку, которую в ближайшей перспективе они не способны сформировать.

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По данным Генштаба ВСУ, россияне наступают на востоке нашего государства на таких направлениях: Авдеевском, Бахмутском, Марьинском, Лиманском и Купянском.

Враг понес на нашей земле очень серьезные потери. Общие потери РФ в Украине уже составляют примерно 173 тыс. 360 оккупантов.

Справка УНИАН. Рано утром 24 февраля 2022 года россияне вторглись в Украину, в частности, с территории Беларуси. Противники смогли захватить часть нашей земли, в том числе некоторые населенные пункты Киевской и Черниговской области. Позже эти регионы освободили от врагов.

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