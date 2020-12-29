Украина сегодня подготовила для обмена пленными с ОРДЛО список из 251 человека, содержащихся на неподконтрольной части Донбасса.
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Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала в эфире телеканала "Украина 24".
Среди них есть как гражданские лица, так и военные и участники добровольческих формирований.
"251 человек - это подтверждение произошло через центр освобождения пленных СБУ. Среди них 34 военных, все остальные - гражданские граждане и из добробатов есть 4 человека. Эта цифра нами подтверждена, подтверждена СБУ через обращения граждан, через свидетелей, которые вернулись из плена", - рассказала Денисова.
Уполномоченный по правам человека уточнила, что еще 258 человек считаются пропавшими без вести. "Мы не знаем, живы они или нет. Надо искать", - отметила она.
Денисова также сообщила, что представители отдельных районов Донецкой области передали украинской стороне список на обмен из 103 человек.
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