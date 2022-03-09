Из-за действий оккупантов на ЧАЭС может произойти утечка радиации / фото wikipedia.org
Чернобыльскую атомную электростанцию присоединят к резервным дизель-генераторам. Это обеспечит питание ее объектов в течение 48 часов.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
"После этого отключится система охлаждения хранилища отработанного ядерного топлива, что приведет к утечке радиации, сообщил глава МИД Кулеба. Через 48 часов может произойти техногенная катастрофа мирового масштаба, Путин просто уничтожает планету", - написал Кулеба.
Напомним, что в результате враждебных действий российских оккупантов Чернобыльская АЭС полностью обесточена.