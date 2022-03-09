Станцию на 48 часов подсоединят к резервным дизель-генераторам, но это обеспечит ее питание на 48 часов.

Чернобыльскую атомную электростанцию присоединят к резервным дизель-генераторам. Это обеспечит питание ее объектов в течение 48 часов.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"После этого отключится система охлаждения хранилища отработанного ядерного топлива, что приведет к утечке радиации, сообщил глава МИД Кулеба. Через 48 часов может произойти техногенная катастрофа мирового масштаба, Путин просто уничтожает планету", - написал Кулеба.

Напомним, что в результате враждебных действий российских оккупантов Чернобыльская АЭС полностью обесточена.

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