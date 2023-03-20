Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пожаловался министру обороны РФ Сергею Шойгу, что Вооруженные Силы Украины готовятся окружать подразделения его наемников вокруг Бахмута Донецкой области.
Как сообщает пресс-служба Пригожина, он написал открытое письмо Шойгу с призывом "не допустить окружения подразделений "Вагнера" в Бахмуте".
В письме Пригожин уже традиционно преувеличивает успехи своих наемников, заявляя, что "Вагнер" якобы контролирует "70% Бахмута" и продолжает штурм "до полного освобождения города".
"По имеющимся данным, в конце марта - начале апреля противник планирует начать широкомасштабное наступление и нанести фланговые рассекающие удары с целью отрезать подразделения ЧВК "Вагнер" от основных сил ВС РФ", - заявил Пригожин.
Он просит Шойгу "принять меры для недопущения" окружений его наемников, потому что это якобы будет иметь "негативные последствия для СВО". В отдельном приложении Пригожин якобы рассказал о замыслах ВСУ и идеях по вмешательству в эти планы.
Бои за Бахмут
Жесткие бои за Бахмут продолжаются с лета прошлого года. Хоть оккупанты и заявили о почти окружении города, украинские воины держат оборону.
На днях президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал защита Бахмута, подчеркнув, что в отношении этого направления есть четкая общая позиция военного командования: усиливать это направление, уничтожать оккупанта максимально. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что защита Бахмута является ключевой в устойчивости всего фронта.
На оборону Бахмута бросили самые профессиональные украинские силы. Как сообщал NYT, российские войска приблизились к окружению города, а некоторые украинские подразделения вышли оттуда. Однако новые штурмовые силы ВСУ ушли в контрнаступление и оттеснили захватчиков.
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