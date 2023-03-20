Он призывает вмешаться, ведь окружение наемников "будет иметь негативные последствия для СВО".

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пожаловался министру обороны РФ Сергею Шойгу, что Вооруженные Силы Украины готовятся окружать подразделения его наемников вокруг Бахмута Донецкой области.

Как сообщает пресс-служба Пригожина, он написал открытое письмо Шойгу с призывом "не допустить окружения подразделений "Вагнера" в Бахмуте".

В письме Пригожин уже традиционно преувеличивает успехи своих наемников, заявляя, что "Вагнер" якобы контролирует "70% Бахмута" и продолжает штурм "до полного освобождения города".

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"По имеющимся данным, в конце марта - начале апреля противник планирует начать широкомасштабное наступление и нанести фланговые рассекающие удары с целью отрезать подразделения ЧВК "Вагнер" от основных сил ВС РФ", - заявил Пригожин.

Он просит Шойгу "принять меры для недопущения" окружений его наемников, потому что это якобы будет иметь "негативные последствия для СВО". В отдельном приложении Пригожин якобы рассказал о замыслах ВСУ и идеях по вмешательству в эти планы.

Бои за Бахмут

Жесткие бои за Бахмут продолжаются с лета прошлого года. Хоть оккупанты и заявили о почти окружении города, украинские воины держат оборону.

На днях президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал защита Бахмута, подчеркнув, что в отношении этого направления есть четкая общая позиция военного командования: усиливать это направление, уничтожать оккупанта максимально. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что защита Бахмута является ключевой в устойчивости всего фронта.

На оборону Бахмута бросили самые профессиональные украинские силы. Как сообщал NYT, российские войска приблизились к окружению города, а некоторые украинские подразделения вышли оттуда. Однако новые штурмовые силы ВСУ ушли в контрнаступление и оттеснили захватчиков.

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