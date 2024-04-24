Мониторинговая группа подтверждает успех захватчиков в шести населенных пунктах.

Российские войска имеют успех вблизи некоторых населенных пунктов линии фронта, где продолжались тяжелые бои.

По данным мониторинговой группы DeepState, сейчас враг имеет продвижение в по меньшей мере шести населенных пунктах.

"Враг продвинулся в Очеретино, Новобахмутовке, Новокалиново, Бердичах, Семеновке и южнее Георгиевки", - отмечают аналитики.

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Война в Украине - последние новости с фронта

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 17 районам сосредоточения личного состава и одному зенитно-ракетному комплексу противника. В свою очередь подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одной наземной станции управления БпЛА, одному району сосредоточения вооружения и военной техники, двум районам сосредоточения личного состава, одному средству ПВО и трем другим важным объектам противника.

По данным Генштаба, за сутки больше всего боевых столкновений произошло на трех направлениях: Лиманском, Бахмутском и Авдеевском.

По данным ISW, РФ намерена усилить ударную кампанию, чтобы разбить материально-техническое обеспечение украинских военных на фронте.

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