Ажиотажа в консульствах Польши из-за закона о мобилизации не наблюдается.

На фоне возможного принятия в Верховной Раде нового законопроекта о мобилизации в сервисных центрах за рубежом значительно увеличились очереди из военнообязанных украинцев.

Так, в соответствии с новыми нормами закона, если украинцы от 18 до 60 лет за рубежом захотят получить консульские услуги, это будет возможно только при предъявлении военно-учетных документов, выданных в Украине. Поэтому в некоторых странах наблюдаются массовые очереди в консульствах из украинцев, желающих получить новые документы, пока не поздно.

Какова ситуация в Польше, куда чаще всего выезжают украинцы, рассказал в комментарии для ТСН посол Украины в Республике Польша Василий Зварич.

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В частности, он рассказал, что в консульских учреждениях все происходит по электронной очереди, поэтому живых очередей нет, ажиотажа в консульствах не наблюдается.

В то же время, он напомнил, что во многих городах Польши действуют подразделения ГП "Документ", которые тоже принимают документы на выдачу загранпаспортов. Это предприятие действует отдельно и подчинено МВД, миграционной службе, и "какая там ситуация - уже лучше в миграционной службе спрашивать".

Также он прокомментировал учет военнообязанных за рубежом.

"Что касается учета военнообязанных — у нас есть консульский учет, соответственно, о каждом лице призывного возраста, которое становится на консульский учет, наши консульские учреждения обязаны информировать соответствующие ТЦК. Так это сейчас происходит в соответствии с постановлением КМУ", - сказал Зварич.

Новый закон о мобилизации

Как сообщал УНИАН, 25 декабря Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета, который содержит жесткие ограничения для уклонистов.

Среди таких ограничений - запрет на выезд за границу, блокировка всех операций с движимым и недвижимым имуществом, запрет на получение водительских прав и на вождение собственного автомобиля, ограничение права в пользовании собственными средствами и другими ценностями.

Украиские мужчины массово начали обращаться к нотариусам - они массово переписывают на жен, матерей или даже любовниц свое движимое и недвижимое имущество.

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