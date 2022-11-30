По данным военных, у России осталось не так много ракет.

Войска Российской Федерации могут увеличить направления ударов по украинской критической инфраструктуре.

Об этом свидетельствует то, что на аэродроме "Энгельс" в Саратовской области появились дополнительные самолеты, рассказал представитель Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Общественного. Также он не исключает, что оккупанты могут проводить ротацию.

"Здесь надо исходить даже не от самолетов, а от ракет, которые мы ежедневно считаем, сколько у них осталось. Ракеты, которые могут запускать стратегические бомбардировщики", - отметил он.

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Он отметил, что у России осталось не так много ракет. По его словам, в основном остались Калибры, Х-101, Х-555 и Искандеры.

Представитель Воздушных Сил подчеркнул, что целями российской армии остаются объекты критической инфраструктуры, в первую очередь - энергетические.

Массированные удары по Украине

Как известно, Россия систематически бьет по критической инфраструктуре Украины. После массированной ракетной атаки 23 ноября жители многих регионов остались без электро-, водо-, теплоснабжения и связи.

Тогда под удар попали жилые дома, ТЭЦ, ТЭС и электроподстанции в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской и Запорожской областях.

Украинцев неоднократно предупреждали, что оккупационные войска не остановятся и уже готовят новые удары.

29 ноября по всей Украине, кроме оккупированного Крыма, звучала воздушная тревога. Советник ОП Алексей Арестович сообщил, что российские самолеты были в воздухе не менее 4,5 часов.

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