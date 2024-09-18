За прошедшие сутки поражено, в частности, 25 артиллерийских систем и 6 танков противника.

Продолжается война в Украине, и Силы обороны за минувшие сутки обезвредили 1 тыс. 130 российских захватчиков.

Об этом говорится на странице Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook. Теперь общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года до 18 сентября 2024 года ориентировочно составили 637 тысяч 010 человек.

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танков - 8691 (+6) единиц;

боевых бронированных машин - 17080 (+3);

артиллерийских систем - 18154 (+25);

реактивных систем залпового огня - 1188;

средств ПВО - 947;

самолетов - 369;

вертолетов - 328;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 15354 (+25);

крылатых ракет - 2592;

кораблей/катеров - 28;

подводных лодок - 1;

автомобильной техники и автоцистерн - 24784 (+45).

Еще оккупанты за сутки потеряли 18 единиц специальной техники.

Новости Украины о войне - что стоит знать

Как сообщал УНИАН, 16 сентября президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что наша страна ознакомит союзников с планом победы в войне на следующей неделе. По словам президента, план победы Украины уже выписан на 90%.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты уже ознакомились с планом президента Зеленского по окончанию войны. По ее словам, в США считают, что этот план предусматривает стратегию, которая может работать.

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