Продолжается война в Украине, и Силы обороны за минувшие сутки обезвредили 1 тыс. 130 российских захватчиков.
Об этом говорится на странице Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook. Теперь общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года до 18 сентября 2024 года ориентировочно составили 637 тысяч 010 человек.
Ликвидировано также:
- танков - 8691 (+6) единиц;
- боевых бронированных машин - 17080 (+3);
- артиллерийских систем - 18154 (+25);
- реактивных систем залпового огня - 1188;
- средств ПВО - 947;
- самолетов - 369;
- вертолетов - 328;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 15354 (+25);
- крылатых ракет - 2592;
- кораблей/катеров - 28;
- подводных лодок - 1;
- автомобильной техники и автоцистерн - 24784 (+45).
Еще оккупанты за сутки потеряли 18 единиц специальной техники.
Новости Украины о войне - что стоит знать
Как сообщал УНИАН, 16 сентября президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что наша страна ознакомит союзников с планом победы в войне на следующей неделе. По словам президента, план победы Украины уже выписан на 90%.
Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты уже ознакомились с планом президента Зеленского по окончанию войны. По ее словам, в США считают, что этот план предусматривает стратегию, которая может работать.