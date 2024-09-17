Постпред США в ООН заверила, что США никогда не теряли надежду найти путь к миру в Украине.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты уже ознакомились с планом президента Владимира Зеленского по окончанию войны.

"Мы видели мирный план президента Зеленского. Мы считаем, что он излагает стратегию и план, которые могут работать. И нам нужно увидеть, как мы можем способствовать этому, общаясь со всеми главами государств, которые будут здесь, в Нью-Йорке", - рассказала она на пресс-конференции, посвященной началу новой 79 Генеральной Ассамблеи ООН, пишет "Голос Америки".

По ее словам, они надеются достичь определенного прогресса и для этого они находятся на слушаниях в ООН. Томас-Гринфилд добавила, что США никогда не теряли надежду найти путь к миру.

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"Это то, над чем президент США Джо Байден усердно работал в течение последнего года по ситуации в Газе и более двух лет, имея дело с ситуацией в Украине. Поэтому, надеюсь, мы сможем достичь определенного прогресса в этом", - добавила она.

"План победы" Зеленского - детали

В этом месяце президент Украины представит президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену план мира, пунктов немного, но каждый будет зависеть от американского президента. Об этом заявил Владимир Зеленский во время участия в ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии.

Вчера он подчеркнул, что Украина ознакомит союзников с Планом победы в войне на следующей неделе. Президент отметил, что в течение всего дня в разных форматах проходили совещания по подготовке украинского Плана победы. В частности, на совещаниях речь шла о реальном наполнении всех пунктов этого плана. По его словам, план победы Украины уже выписан на 90%.

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