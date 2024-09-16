По словам президента, план победы Украины уже выписан на 90%.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина ознакомит союзников с Планом победы в войне на следующей неделе. Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам.

Президент отметил, что в течение всего дня в разных форматах проходили совещания по подготовке украинского Плана победы. В частности, на совещаниях речь шла о реальном наполнении всех пунктов этого плана.

"Военное наполнение, политическое, дипломатическое, экономическое. Привлечены ключевые лица по каждому направлению. И необходимые для Украины шаги уже определены, абсолютно четко. То, что может дать нам максимально сильные позиции для приближения мира - реального, справедливого мира. Для каждого шага есть и четкий перечень пунктов, что именно необходимо, что именно будет работать на усиление. Ни одной невозможной вещи там нет", - сообщил Зеленский.

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Как отметил глава государства, уже более чем на 90% все выписано.

"И в комплексе этот пакет может обеспечить правильное развитие ситуации не только для Украины, но и для всех в мире, кто ценит международное право. Уже на следующей неделе мы готовим План победы для представления союзникам", - подчеркнул президент.

"План победы" Украины - детали

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 сентября, советник руководителя Офиса Президента Украины Сергей Лещенко отметил, что возможность наносить ракетные удары вглубь российской территории является важной частью "плана победы" Украины. Имеется в виду о нанесении ударов по российским аэродромам, военным базам и хранилищам.

По словам Лещенко, об украинском плане хотят услышать в Белом доме и планируется встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом во время Генеральной ассамблеи ООН.

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