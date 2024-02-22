Глава государства подчеркнул, что Россия презирает все принципы, которые регулируют жизнь в мире.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил международное сообщество, что президент Российской Федерации Владимир Путин, развязавший захватническую войну против Украины, может любого превратить в мишень. Об этом глава государства заявил во время встречи с дипломатами, представителями государств и международных организаций.

"Мы должны все осознавать, что нынешняя Россия презирает не просто кого-то в мире, а все принципы, которые регулируют жизнь в мире. То есть, каждый в мире, в тот или иной момент, по той или иной причине, может стать мишенью для России. Это важно честно признавать, когда кто-то пренебрегает всеми правилами и принципами. Этот кто-то представляет собой глобальную угрозу. Путин не понимает ничего, кроме силы, и не любит ничего, кроме денег. Именно поэтому, этот год должен добавить Украине, каждому из наших государств и нашему сотрудничеству больше силы и больше принципиальных шагов", - подчеркнул Зеленский.

При этом, глава государства сказал, что Украина приглашает все уважаемые государства и компании к оборонному сотрудничеству

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"Мы должны укреплять наши арсеналы и адаптировать их к условиям современных вызовов современной войны", - отметил президент.

Зеленский добавил, что совместно надо работать над тем, чтобы России не удавалось обходить санкции мира.

"Санкции - это механизм сокращения сроков и интенсивности путинской агрессии", - убежден глава государства.

Также он сказал о важности конфискации замороженных российских активов.

"Чем быстрее они будут конфискованы, тем быстрее Путин почувствует настоящую цену агрессии против международного права. Только так он почувствует", - заявил Зеленский.

Россия угрожает Европе

Как сообщал УНИАН, по данным немецкого издание Bild, российский диктатор может атаковать Европу в 2024 или в 2025 году, когда будет выжидать момент на смену власти в США между выборами и инаугурацией нового президента, потому что США в этот период наверняка не смогут быстро помочь партнерам сдержать российский удар.

При этом, генеральный инспектор Вооруженных сил ФРГ генерал-лейтенант Карстен Бройер выразил мнение, что Европе следует быть готовой к военному конфликту через 5-8 лет. В то же время, он отметил, что это не значит, что война обязательно состоится.

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