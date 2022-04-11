На части востока Украины, в частности, уничтожили восемь вражеских артиллерийских систем, отметили в штабе ООС.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два вертолета и четыре беспилотных летательных аппарата врага и уничтожили много другой техники.

Об этом говорится в сообщении на странице штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отражены шесть атак врага. Наши воины нанесли потери российским оккупантам. В частности, украинские защитники уничтожили четыре танка, пять единиц бронированной и 26 единиц автомобильной техники, восемь артиллерийских систем противника", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора.

Напомним, Россия ворвалась в Украину 24 февраля рано утром.

Враг сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирное население, в том числе на части Донбасса.

По сведениям Генштаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на 11 апреля в нашей стране уничтожили 19,5 тыс. оккупантов.

В Минобороны Украины считают, что руководство РФ будет принимать решение о возобновлении наступления на Киев, исходя из того, какие боевые действия будут идти на востоке нашего государства.

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