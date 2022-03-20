Также украинские защитники уничтожили 12 танков; 9 БМП и 3 автомобиля.

Украинские силы обороны отбили 7 атак на Донбассе, уничтожили 170 человек, сбили самолет и вертолет.

Об этом говорится в сообщении операции Объединенных сил в социальной сети Facebook.

В частности, на Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают защищать украинскую землю.

"Благодаря умелым действиям и мастерству наших воинов в течение текущих суток было успешно отражено 7 атак врага", - говорится в сообщении.

Также военнослужащие Объединенных нанесли потери российским оккупантам.

Так, украинские защитники уничтожили: 12 танков; 9 БМП и 3 автомобиля.

"Общие потери живой силы противника составили около 170 человек", - отмечается в сообщении.

При этом, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили вражеский самолет Су-34 и вертолет оккупантов.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины заявляет, что российский призыв жителей оккупированного Донбасса - это нарушение международного права. Так, по данным МИД, Россия призывает в армию жителей Донбасса - в ведомстве уверены, что кремлевский режим ответит за это.

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