По словам Череватого, россияне мечтают о каких-то хотя бы минимальных достижениях на Купянском направлении.

Российские войска на востоке вынуждены еженедельно подтягивать новые силы из-за постоянных потерь в личном составе и технике, заявил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"На Восточном направлении, учитывая постоянные потери в личном составе и технике, они (россияне) вынуждены еженедельно фактически проводить и ротационные мероприятия, и подтягивать те резервы, которые у них есть - когда есть возможность, то это более профессиональные подразделения типа десантников, пехоты или танковистов, если нет - то все разновидности всех этих прокси-военных компаний - и ЧВК, и роты "Z", и "барс" и т.п.", - сказал Череватый.

Относительно активизации в последнее время боевых действий на Харьковщине он напомнил, что наши "агерсивные, пропитанные пропагандой реваншизма соседи" живут с привязками к датам и символам.

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"Почти год назад они потерпели позорное поражение и как раз одной из этих точек был Купянск. И сейчас они мечтают о каких-то хотя бы минимальных достижениях на этом направлении", - прокомментировал Череватый.

Говоря о ситуации на Купянском направлении, он отметил, что в течение суток оккупанты 20 раз пытались штурмовать позиции Сил обороны в районе Петропавлисского, Синьковки и Первомайского, но безуспешно. Использовали при этом все типы и Калибры артиллерии: 508 раз обстреляли позиции украинских защитников. Задействовали также боевые вертолеты и штурмовую авиацию 14 раз.

"В ходе отражения вражеских атак 34 оккупантов уничтожены, 82 ранены. Это вклад защитников Купянщины в эту общенациональную копилку (уничтоженных российских захватчиков), которая сегодня пересекла 250 тысяч", - отметил спикер восточной группировки войск.

По его словам, также подбит новейший вражеский танк Т-90 и уничтожены два миномета, блиндаж с личным составом войск РФ.

"Наше командование видит их намерения, считывает, видит направление главных усилий, знает всех командиров, подразделения, и, в принципе, все эти недели-месяцы успешно выстраивает там оборону. Все указывает на то, что это будет удаваться и в дальнейшем", - отметил Череватый.

Информируя о Бахмуте, он подчеркнул, что россияне пытаются "стишить" натиск Сил обороны на их позиции.

"Одна из причин активизации врага на Харьковщине - это чтобы снизить наше давление возле Бахмута, они перебрасывают туда (на Купянское направление) профессиональные подразделения", - пояснил Череватый.

В то же время, войска РФ на Бахмутском направлении также мощно используют артиллерию.

"630 раз били за эти сутки из всех видов артиллерии по нашим позициям. Состоялось 10 боестолкновений на Бахмутском направлении. 67 оккупантов уничтожены, 118 ранены. Уничтожены вражеский БМП, гаубица Д-30, пять полевых складов с боеприпасами, беспилотный аппарат "Элерон" и два зрона-камикадзе", - отметил Череватый.

Война в Украине - ситуация на востоке

Как сообщал УНИАН, 5 августа Череватый сказал, что оккупанты усилили обстрелы и пытаются контратаковаться на Бахмутском направлении.

В Министерстве обороны Украины заявили, что российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на востоке страны, поскольку считают, что, нанеся удар по нему, смогут в целом переломить ситуацию на фронте.

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